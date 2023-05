Primus Valor investiert erneut in Kassel

Die Stadt Kassel erweist sich für Primus Valor erneut als lukrativer Investitionsstandort. Für den Fonds „ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus“ (ICD 11 R+) sichert sich das Unternehmen zwei vollvermietete Objekte mit über 4.000 m² Wohnfläche. Primus Valor hatte in der Vergangenheit bereits für die Vorgängerfonds ICD 9 R+ und ICD 10 R+ in der einzige Großstadt Nordhessens investiert [wir berichteten].

Die angekauften Immobilien zeichnen sich durch ihre Lage in unmittelbarer Nähe zur Universität aus und erlauben bei einem Mieterwechsel, die geplanten Optimierungsmaßnahmen vollständig auszuschöpfen. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf ca. 9 Mio. Euro (inklusive Ankaufsnebenkosten und geplanter Sanierungsmaßnahmen).



Der letztlich erzielte Kaufpreis unterbietet den Gutachterwert um deutlich über 10 Prozent. Die Fondsgeschäftsführung nutzt somit die aktuell am Markt aufgekommenen, sehr interessanten Kaufgelegenheiten, was Anlegern des ICD 11 R+ zugute kommt. Derzeit befinden sich über 100 Mio. Euro an Immobilien(-Paketen) in der Ankaufsprüfung und bieten somit eine gute Grundlage, um auch mit dem jüngsten im April gelaunchten Fonds ICD 12 R+ [wir berichteten] die gebotenen Möglichkeiten zu nutzen.



ICD 8 R+: Auszahlung von 10 Prozent erfolgt

Für Investoren des ICD 8 R+ erfolgte nun die im April bereits vorab angekündigte Auszahlung in Höhe von 10 Prozent. In Summe bedeutet dies eine Auszahlung von knapp 8,5 Mio. Euro seitens des Fonds an die Anleger. Aufgrund der weiterhin festzustellenden steigenden Mieten wird die Fondsgeschäftsführung die Optionen des Mietmanagements weiter umsetzen und optimieren.



Hinsichtlich der zu bewirtschaftenden Fonds (ICD 8, 9, 10 und 11 R+) konnten Primus Valor für die Jahre 2021 und 2022 jeweils insgesamt über 200 Einheiten sanieren und aufwerten. Diesen Trend setzt das Unternehmen bis dato mit über 80 sanierten Einheiten im aktuellen Jahr fort und möchte u.a. für den Fonds Nr. 8 alle geplanten Optimierungsmaßnahmen sukzessive abwickeln, um den Verkauf der Objekte aus optimaler Position heraus zu starten.