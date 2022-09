Primus Valor-Fonds leisten Rekordauszahlungen

Primus Valor hat mit seinen Fonds insgesamt rund 40 Mio. Euro ausgezahlt. Der Gesamtrückfluss des bis 2018 platzierten Fonds ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus (kurz: ICD 8 R+) beläuft sich mittlerweile auf bis zu 48 Prozent – je nach Beitrittszeitpunkt und bezogen auf das jeweilig eingezahlte Kommanditkapital. Voraussichtlich schon im Herbst können sich Investoren auf die dann bereits dritte Auszahlung – in Höhe von 7 Prozent – freuen.

Die konsequente Umsetzung der Kernstrategie der energetischen Sanierung kann aktuell bestens anhand der Liegenschaften des ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus (kurz: ICD 9 R+) beobachtet werden. Während bereits umfangreiche Sanierungsarbeiten vorgenommen wurden, sind die nächsten bereits in Planung. In Hinblick auf den späteren Verkauf der Objekte wird sich dies trotz der allgemeinen Kostensteigerungen positiv auswirken. Die positive Entwicklung lohnt sich für Anleger – in diesem Jahr erhalten Investoren des ICD 9 R+ Auszahlungen in Höhe von 5 Prozent. Die Geschäftsleitung hat entschieden, bereits zum aktuellen Zeitpunkt 3 Prozent für das Geschäftsjahr 2021 auszuzahlen, gegen Jahresende erhalten die Anleger eine weitere Auszahlung von etwa 2 Prozent.



Auch die Anleger der jüngsten Alternativen Investmentfonds (kurz: AIF) profitieren bereits von den Auszahlungen. Der sich noch in Platzierung befindende Fonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (Kurz: ICD 11 R+) leistete kürzlich seine erste Auszahlung – Anleger erhielten prospektmäßig 4,25 Prozent ihrer Einlage. Auch Investoren des Vorgängers ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (Kurz: ICD 10 R+) konnten sich über eine prospektmäßige Auszahlung von 4 Prozent freuen.



In Summe erhielten die Investoren der G.P.P.-Fonds in diesem Jahr 10 Mio. Euro und die Investoren der AIF sogar 30 Mio. Euro. Dank der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, der Streuung der Objekte bundesweit und meist automatisierter Wertsteigerung über Zeit ist die Assetklasse Immobilien insbesondere in Zeiten hoher Inflation sehr wertvoll.