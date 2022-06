Für einen Kaufpreis von 17,7 Mio. Euro erwarb der Fonds Primus Valor ICD 11 R+ ein Portfolio mit 157 Wohneinheiten und einer Gesamtfläche von 10.000 m² u.a. in Minden, Hildesheim (Roonstraße), Gelsenkirchen, Bochum und Riesa (Alleestraße). Darüber hinaus investierte der Fondsmanager 9 Mio. in ein Neubauprojekt in Wolfsburg, das nahe

[…]