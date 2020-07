Primus und Senectus präsentieren Pläne für Harburger Schlossinsel

Die Pläne auf der Harburger Schlossinsel nehmen Form an: Die beiden Partner Primus Developments und Senectus Capital haben das Ergebnis des jüngst durchgeführten Architektenwettbewerbs für ihr Projekt “Lightywood” präsentiert. Als Sieger für die beiden Baufelder sind die Entwürfe von der Arbeitsgemeinschaft Common Agency + Heine Architekten und GMP Architekten von Gerkan, Marg und Partner hervorgegangen, die nun in das kooperative Werkstattverfahren gehen. Das Projekt besteht aus drei Gebäuden: einem Bürogebäude am Wasser sowie einem Parkhaus und einem weiteren Bürogebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Grundstücke hatte die Stadt im Rahmen einer konzeptbasierten Ausschreibung im vergangenen Jahr vergeben. Das gesamte Projekt soll Mitte 2022 fertiggestellt werden.

