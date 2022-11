Primus startet Vertrieb im Signum

Primus Immobilien beginnt mit dem Vertrieb der Wohnungen in dem exklusiven Neubauprojekt Signum in der Düsseldorfer Straße nahe dem Kurfürstendamm.

.

Am Standort entstehen derzeit 32 Eigentumswohnungen in hochwertiger Architektur. Die Planung verantwortet das Architektenbüro Wiegand/Hoffmann Gesellschaft von Architekten, mit dem Primus in der Vergangenheit unter anderem bei den Projekten in der Fasanenstraße 63 und Knesebeckstraße 15 [wir berichteten] zusammengearbeitet hat.



Die Immobilie bietet Wohnraum auf sechs Etagen und ein geschützt liegendes Gartengeschoss. Die Wohneinheiten haben ein bis vier Zimmer mit einer Wohnfläche von 40 bis 173 m². Bodentiefe Sprossenfenster sorgen für viel Licht im Innenraum. 16 der insgesamt 32 Wohnungen sind barrierefrei. Der verklinkerte Neubau mit großen Balkonen steht in einem großzügigen Innenhof, der durch einen Bestand an hohen Bäumen besticht. Der Hofgarten wurde von einem Landschaftsarchitekten angelegt und steht allen Bewohnern zur Verfügung.