Primus richtet Vorstand und Aufsichtsrat neu aus

Die Primus Immobilien AG richtet ihre Unternehmensführung neu aus. Der Gründer Franz-Josef Marxen und Aktionär Klaus Prokop verlassen den Vorstand und werden Teil des Aufsichtsrats, bei dem Franz-Josef Marxen den Vorsitz übernimmt. Zeitgleich wird das Geschäft der Entwicklung und Errichtung von Ferienimmobilien in die neu gegründete Ventis Immobilien AG überführt, die von Marxen und Prokop weiterhin operativ geführt wird.

.

Ziel des neuen Vorstands ist die Fokussierung auf die Geschäftsbereiche hochwertiger Wohnungs- und Ferienimmobilienbau sowie das Ausrichten für das nachhaltige, deutschlandweite Wachstum dieser. Primus wird künftig geführt von Sebastian Fischer als CEO, Aleksander Mojski als CFO und Kerstin Kage als Vorständin für Human Resoures (Chief People Officer). Neben Franz-Josef Marxen und Klaus Prokop besteht der Aufsichtsrat aus dem Unternehmer Christopher Muhr und dem Immobilienexperten Keith Fischer. „Primus verfügt nun über eine schlagkräftige Unternehmensstruktur, die unsere Marktposition sichert und uns hervorragend für die Zukunft aufstellt“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Franz-Josef Marxen.



Das Unternehmen verfügt derzeit über ein Projektentwicklungsvolumen von rund 1,2 Mrd. Euro. Im 1. Halbjahr 2021 konnte das Unternehmen Volumen von knapp 200 Mio. Euro neu erwerben. Schwerpunkt der Investitionen bildet Berlin. Künftig soll auch über den Heimatmarkt Berlin hinaus investiert werden. Hierzu hatte sich Primus erst kürzlich mit Oliver Freiherr von Waldenfels als neuen Akquisitionsmanager am Standort München verstärkt [wir berichteten]. „Wir wollen in den kommenden Jahren unsere Projektentwicklungspipeline kontinuierlich erweitern“, sagt Sebastian Fischer, CEO bei Primus.



Kerstin Kage und Aleksander Mojski sind kürzlich zu Vorständen berufen worden [wir berichteten]. Kerstin Kage ist bereits seit zehn Jahren im Unternehmen tätig. Aleksander Mojski wechselte von Cresco Real Estate, wo er als Head of Finance tätig war, zur Primus.