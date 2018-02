Primus Immobilien stellt Stadtresidenz in Berlin-Wilmersdorf planmäßig fertig

Wohnungsneubauprojekt Faisan63

Primus Immobilien AG meldet, dass das Wohnungsneubauprojekt Faisan63 in Berlin-Wilmersdorf planmäßig im zweiten Quartal dieses Jahres fertiggestellt sein wird. Mehr als 75 Prozent der Wohnungen des Mehrfamilienhauses haben bereits vor Bauabschluss einen Eigentümer gefunden, vier Wohnungen befinden sich noch in der Vermarktung. Das Gebäude in der Fasanenstraße 63 am gleichnamigen Platz verfügt über eine Gesamtfläche von knapp 3.300 m².

„Wir erleben in Berlin eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohneigentum, insbesondere in den AAA-Lagen der City-West", erläutert Sebastian Fischer, Vorstand der Primus Immobilien AG.



Insgesamt verfügt das sechsgeschossige Wohnhaus über 18 Wohneinheiten. Fünf Appartements haben eine Wohnfläche von ungefähr 55 m², die Wohnungen im Regelgeschoss zwischen 190 bis 240 m². Ein Penthouse belegt das gesamte Obergeschoss. Die Raumhöhe beträgt durchgängig über drei Meter. Alle Wohnungen besitzen Balkone, Loggien oder Zugang zu Privatgärten. Exklusive Oberflächen, Badelemente des Herstellers Devon & Devon sowie eine intelligente Steuerung der Haustechnik über das KNX-System von Gira sind nur einige der Ausstattungselemente der Eigentumswohnungen.



„Die Stadtresidenz am Fasanenplatz zeichnet sich auch durch ihre exzellente Lage aus. Die Fasanenstraße, mit ihren etablierten Galerien, hochwertigem Einzelhandel und gehobenem Gastronomieangebot ist zweifelsfrei eine der besten Adressen der Stadt“, sagt Fischer.