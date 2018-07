Primus Immobilien startet Wohnungsvertrieb im 105 Park Residences in Berlin

105 Park Residences

Die Primus Immobilien AG startet den Vertrieb für 105 Park Residences am Olivaer Platz in Berlin-Wilmersdorf. Das sechsgeschossige Mehrfamilienhaus befindet sich derzeit noch im Bau. Insgesamt entstehen 24 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit. Der Entwurf wurde von Nöfer Gesellschaft von Architekten mbH erstellt.



Jede der Ein- bis Dreizimmerwohnungen im 105 Park Residences wird entweder über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse mit Privatgarten verfügen. Im Untergeschoss wird sich eine Tiefgarage befinden. Die rückwärtig gewandte Hoffläche wird einem großzügig gestalteten Hofgarten gewidmet.



105 Park Residences liegt am Olivaer Platz, auf der Grenze der beiden zentralen Westberliner Ortsteile Berlin-Charlottenburg und Berlin-Wilmersdorf. Der berühmte Kurfürstendamm befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft und kann in zwei Minuten fußläufig erreicht werden. Ein umfangreiches kulturelles und gastronomisches Angebot prägt die unmittelbare Umgebung.