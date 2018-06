Primus Immobilien startet Vertrieb von Apartments in Berlin-Charlottenburg

Visualisierung des Projekts Fiftysix

© Primus Immobilien AG

Die Primus Immobilien startet den Vertrieb von 49 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten im Neubauprojekt fiftysix in Berlin-Charlottenburg. Das sechsgeschossige Mehrfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von rund 2.500 m² befindet sich in der Bauphase. Der architektonische Entwurf stammt von Hell Architekten.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Berlin Berlin Primus ImmobilienBerlin

Die Wohnungen verfügen über ein, zwei oder drei Zimmer mit Wohnflächen zwischen rund 36 und 76 m². Eine Wohnung im Dachgeschoss mit drei Zimmern wird etwa 98 m² Fläche bieten. Die Wohnungen im Erdgeschoss besitzen Zugang zu Privatgärten. Den meisten Obergeschosswohnungen stehen Balkone, den Dachgeschosswohnungen Rooftop-Terrassen zur Verfügung. Allen Wohnungen ohne Balkon ist die Nutzung der gemeinschaftlichen Dachterrasse auf dem hofseitigen Anbau möglich.



Fiftysix liegt an der Lietzenburger Straße zwischen den Querstraßen Meinekestraße und Joachimsthaler Straße und nimmt eine sehr zentrale Lage in der Berliner City West ein. Der Kurfürstendamm sowie der Bahnhof Zoologischer Garten lassen sich in wenigen Minuten zu Fuß erreichen. In der unmittelbaren Umgebung findet sich ein reichhaltiges kulturelles und gastronomisches Angebot.



„Die Lage bietet alle Annehmlichkeiten eines urbanen Lebensstils. Die Apartments eignen sich aufgrund ihrer Größe sowohl für Alleinstehende und Paare zur Selbstnutzung als auch als Kapitalanlage“, sagt Sebastian Fischer, Vorstand der Primus Immobilien AG.