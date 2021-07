Primus Immobilien baut Team in München auf

Die Primus Immobilien AG fokussiert sich ab der zweiten Jahreshälfte neben dem Heimatmarkt Berlin auch auf den Geschäftsausbau in Süddeutschland und begrüßt zum 1. Juli 2021 Oliver Freiherr von Waldenfels als neuen Akquisitionsmanager am Standort München.

.

„Die Besetzung ist ein wichtiger Baustein, den eingeschlagenen Wachstumskurs unseres Unternehmens qualitativ fortzusetzen“, so Vorstand Sebastian Fischer. Mit der Unterstützung von Oliver Freiherr von Waldenfels wird das Unternehmen verstärkt außerhalb Berlins investieren. „Der Münchener Eigentumswohnungsmarkt gehört zu den spannendsten in Deutschland und passt hervorragend zu unserer Kernkompetenz, dem hochwertigen Wohnungsbau. Mit von Waldenfels und seiner Expertise sind wir bestens aufgestellt“, so Jan Schöniger, Leitung Projektakquisition der Primus.



Herr von Waldenfels ist seit gut zwei Jahren als Projektentwickler und Akquisiteur auf dem Münchener Markt aktiv und durch seine vorhergehende Tätigkeit bei M-Concept Real Estate mit dem hochwertigen Wohnungsbau vertraut. Er verfügt über mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Grundstücksakquisition und Standortaufbau. Der studierte Betriebswirt hat während seines Studiums an der Universität Regensburg den Schwerpunkt Immobilienwirtschaft belegt und trägt einen Master of Science im Studiengang Projektentwicklung an der EBZ Business School Bochum.