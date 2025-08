Primus Developments knackt Marke von 1,2 Mrd. Euro Projektvolumen

Primus Developments betont, dass es trotz der angespannten Marktlage eine starke Zwischenbilanz erzielt hat. Das kumulierte Projektvolumen habe die Marke von über 1,2 Milliarden Euro geknackt. Aktuell befinden sich fünf Projekte in Planung, Entwicklung oder Bau – mit einem Gesamtvolumen von rund 93.000 m² Bruttogrundfläche (BGF). Bereits realisiert wurden über 212.000 m² BGF.

.