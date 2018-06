Primonial verstärkt Deutschland Engagement mit Healthcare-Portfolio-Kauf für 800 Mio.

Die Primonial Gruppe befindet sich in Exklusivverhandlungen für den Erwerb einer 50%-Beteiligung an einem von Medical Properties Trust (REIT) verwalteten Healthcare-Immobilienportfolio für institutionelle Investoren. Das Immobilienportfolio mit einem geschätzten Gesamtwert von über 1,635 Milliarden Euro besteht aus 71 Gesundheitseinrichtungen. Dies teilte das französische Unternehmen heute mit. „Mit dieser bedeutenden Transaktion werden wir unsere Präsenz in diesem Sektor in Deutschland und Europa stärken können. Wir hoffen auch in Zukunft mit Medical Properties Trust in Europa wieder eng arbeitenzu können“, so Yann Balaÿ, Head of Investments für Gesundheitsimmobilien.

.

Die Beteiligung ist auf die Stärkung der Führungsposition der Primonial Gruppe im Bereich Gesundheitsimmobilien in Europa ausgerichtet, so das Unternehmen weiter. Der Abschluss dieser Transaktion würde eine neue Etappe in der europaweiten Entwicklung des Immobiliengeschäfts bedeuten, indem das verwaltete Vermögen im Gesundheitssektor von aktuell 4,4 Milliarden Euro für die gesamte Eurozone auf 5,2 Milliarden Euro zum Zeitpunkt der endgültigen Unterzeichnung erhöht würde – mit einem Anteil von 2,6 Milliarden Euro in Deutschland und 2,2 Milliarden Euro in Frankreich.



Der für das Immobiliengeschäft der Primonial Gruppe verantwortliche stellvertretende CEO Laurent Fléchet erklärt: „Diese Gelegenheit ist das Ergebnis einer starken Strategie der Primonial Gruppe zur Entwicklung ihrer Immobilienplattform in Europa. Ihr Erfolg beruht auf der Zusammenarbeit der luxemburgischen, deutschen und französischen Teams der Gruppe. Die entwickelten Synergien zeigen einmal mehr die Fähigkeit der Teams, innovative und wertschöpfende Chancen zu nutzen.“



Diese Transaktion wird nach Aufhebung der Negativklauseln zum Zeitpunkt des erwarteten Vollzugs (Closing) im Juli 2018 wirksam.