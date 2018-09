Primonial schließt 800 Mio. Euro schweren Krankenhausportfolio-Deal ab

Am 31. August hat die Primonial Gruppe im Auftrag institutioneller Investoren den Erwerb einer 50%-Beteiligung an einem von Medical Properties Trust (REIT) verwalteten Healthcare-Immobilienportfolio in Deutschland abgeschlossen. Der Deal war im Juni bekannt gegeben worden und ist Teil der Entwicklungsstrategie der europäischen Immobilienplattform der Primonial Gruppe, die über einen verwalteten Anlagefonds realisiert wird [wir berichteten].

.

Das Healthcare-Immobilienportfolio – eines der größten Deutschlands – hat einen geschätzten Gesamtwert von über 1,635 Milliarden Euro. Es besteht aus 71 Gesundheitseinrichtungen, bei denen es sich praktisch ausschließlich um private Rehabilitationskliniken mit über 13 200 Betten in 13 Bundesländern handelt. Sämtliche Einrichtungen sind im Rahmen von drei Triple-Net-Festmietverträgen mit langer Vertragsdauer und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von über 24 Jahren an die Gruppe Median Kliniken, den Marktführer im Bereich der privaten Rehabilitationskliniken in Deutschland, vermietet.



Laurent Fléchet, der für das Immobiliengeschäft verantwortliche stellvertretende CEO der Primonial Gruppe, erklärte: „Ich bin sehr zufrieden über den Abschluss dieser Transaktion mit unserem Partner Medical Properties Trust. Diese Akquisition stellt eine bedeutende Etappe der Internationalisierungsstrategie der Primonial Gruppe dar und verdeutlicht unseren Willen, unsere Entwicklung zu beschleunigen. Unsere verwalteten Vermögen im Gesundheitssektor belaufen sich nun auf 5,2 Mrd. Euro, und über die Hälfte davon befindet sich in Deutschland. Durch den Ausbau unserer Präsenz in diesem Land festigen wir unsere Position auf dem größten Gesundheitsmarkt in Europa – einem Markt mit soliden Fundamentaldaten und positiven Wachstumsperspektiven.“



Bei dieser Transaktion wurde die Primonial Gruppe von Clearwater International begleitet und von den französischen, deutschen und luxemburgischen Teams von Clifford Chance und Arendt im Rahmen der rechtlichen, juristischen und steuerlichen Due Diligence, von Ernst & Young Deutschland im Rahmen der bilanziellen Due Diligence, von JLL Deutschland im Rahmen der technischen Due Diligence und von immotISS care im Rahmen der operativen Due Diligence beraten.