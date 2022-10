Primonial REIM kauft Seniorenresidenz in Glauchau von Theed

Primonial REIM Germany erwirbt eine stationäre Pflegeimmobilie mit Tagespflegeeinrichtung in Glauchau von der Theed Glauchau GmbH & Co. KG. Die Seniorenresidenz mit 120 Zimmern für die stationäre Pflege und 20 Tagespflegeplätzen besitzt eine Fläche von 6.280 m² verteilt auf vier Etagen.

