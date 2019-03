Primonial REIM kauft 12 deutsche Seniorenheime

Primonial REIM hat für einen von ihr verwalteten Fonds ihr Deutschland-Portfolio im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion um zwölf Seniorenheime erweitert. Bei dem Portfolio handelt es sich sowohl um Bestandsimmobilien, als auch um Projektentwicklungen. Verkäufer ist die zur Advita gehörende Projektentwicklungsgesellschaft Senioren-Wohnen Holding GmbH. Im Rahmen des Verkaufsvertrags hat der Betreiber die Seniorenheime mit einer Mietfläche von 57.550 m² für jeweils 20 Jahre zurückgemietet.

.

Laut der Franzosen umfasst das Portfolio unterm Strich 513 Apartments für betreutes Wohnen, 290 Betten in Wohngemeinschaften und 398 Tagespflegeplätze. Von den 12 Häusern werden bereits fünf Seniorenwohnheime von Advita Pflege betrieben. Hierzu gehört das Advita Haus Gohlis in Leipzig (Neubau), das Advita Haus Glück Auf in Altenberg (Neubau), das Advita Haus Im Schlosspark in Neschwitz, das Advita Haus Weida in Riesa sowie das Advita Haus Waldhotel in Weinböhla. Die anderen sieben Seniorenwohnheime werden bis Mitte 2020 projektiert und sind kaufvertraglich im Rahmen eines Forward-Deals gesichert. Hierbei handelt es sich um sechs Postämter in Chemnitz, Gotha, Eisenach, Apolda, Görlitz und Köthen, und ein Hotel- und Gewerbegebäude in Mühlhausen.



Der Deal wurde von eRE (Element Real Estate), Clifford Chance, TA Europe, Cushman & Wakefield und CMS Hasche Sigle begleitet.