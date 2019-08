Primonial REIM erwirbt 20 Altersheime für SCPI Primovie-Fonds

Der Vermögensverwalter Primonial REIM hat für seinen Immobilienfonds „SCPI Primovie“ den Abschluss eines Sale-and-Leaseback-Vertrags mit der Charleston Gruppe zum Erwerb eines Portfolios von 20 Altenpflege- und Betreuungseinrichtungen in Deutschland bekanntgegeben. Die Charleston Gruppe befindet sich ihrerseits im Besitz der Private-Equity-Gesellschaft EQT Infrastructure.

.

Das Portfolio umfasst 20 Objekte in 6 Bundesländern mit insgesamt 1.830 Betten, 38 Tagesbetreuungsplätze und 48 Wohnungen auf einer Gesamtfläche von 120.000 m². Die Objekte werden nach dem Kauf vollständig für einen Zeitraum von 25 Jahren an die Charleston Gruppe vermietet. Die Übertragung des Eigentums der Objekte erfolgt nach Aufhebung der aufschiebenden Bedingungen.



„Wir freuen uns über die Unterzeichnung dieses Kaufvertrags, der Primonial REIM – dem europaweit führenden Vermögensverwalter im Bereich Gesundheits- und Bildungsimmobilien – erlauben wird, seine Präsenz in Deutschland auszubauen. Der Abschluss dieser Transaktion mit der Charleston Gruppe, einem der größten privaten Betreiber von Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, erfolgt im Rahmen unserer Strategie, die Mieter und Betreiber zu begleiten und eine solide langfristige Geschäftsbeziehung zu ihnen aufzubauen, wovon auch unser Immobilienfonds SCPI Primovie profitiert“, kommentierte Grégory Frapet, CEO von Primonial REIM, den Vertragsabschluss.



Zum gleichen Zeitpunkt wurde auch ein Vertrag zwischen der EQT Infrastructure und KOS abgeschlossen, mit dem KOS den gesamten operativen Bereich der Charleston Gruppe, der derzeit 47 vollstationäre Pflege- und Wohneinrichtungen umfasst, übernimmt.



Primonial REIM wurde bei dieser Transaktion in rechtlichen und steuerlichen Fragen von Clifford Chance und in technischen Fragen von TA Europe und ERE – Element Real Estate beraten.