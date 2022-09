Primonial REIM erwirbt Healthcare-Portfolio für Primovie

Primonial REIM Germany erwirbt im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion neun Gesundheitsimmobilien, die an die Unternehmensgruppe ProCurand vermietet sind. Die Einrichtungen befinden sich in Orten mit guten sozioökonomischen Indikatoren, davon sechs in Brandenburg, zwei in Sachsen-Anhalt und eine in Berlin. Die Akquisition wurde für Primovie getätigt, einem von Primonial REIM France verwalteten Publikumsfonds. Primonial REIM Germany wurde bei der Transaktion rechtlich von Clifford Chance und technisch von TA Europe beraten.

.

Das Portfolio besteht aus neun gemischt genutzten Immobilien mit insgesamt 687 Betten in Pflegeeinrichtungen und 454 Einheiten für betreutes Wohnen. Im Rahmen der Transaktion wurde mit dem Verkäufer, der ProCurand Unternehmensgruppe, ein Triple-Net-Mietvertrag mit einer Laufzeit von zwanzig Jahren abgeschlossen. Damit geht Primonial REIM eine langfristige Partnerschaft mit einem Betreiber ein, der derzeit 29 Seniorenresidenzen in ganz Deutschland betreibt.



„Wir freuen uns, für den französischen Primovie Fonds erneut mehrere hochwertige Healthcare Assets in Deutschland erworben zu haben und gleichzeitig eine langfristige Partnerschaft mit einem etablierten Betreiber von Pflegeeinrichtungen einzugehen. Die einzelnen Objekte des Portfolios befinden sich in Regionen, in denen zwischen 20 und 30 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre oder älter sind und sind deshalb prädestiniert für unsere langfristige Strategie im Bereich Healthcare-Investments", so Peter Finkbeiner, CEO von Primonial REIM Germany.