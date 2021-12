Primonial kauft in Potsdam und Rheinland-Pfalz für Investmentfonds ESI

Primonial REIM erwirbt für seinen offenen alternativen Investmentfonds ESI zwei Anlageportfolios in Potsdam sowie im rheinland-pfälzischen Hornbach und steigert den Wert des gesamteuropäischen Immobilienfonds damit auf über 450 Mio. Euro.

.

Erwerb und Umbau eines 30.000 m² großen Gebäudekomplexes in Potsdam

Der Gebäudekomplex in Potsdam besteht aus sieben Gebäuden und Nebengebäuden mit insgesamt rund 30.000 m² Mietfläche. Der gesamte Standort wurde zuvor als Boutique-Hotel-Anlage genutzt und wird momentan vollständig umgebaut. Die bestehenden Gebäude, die das denkmalgeschützte „Bayrische Haus” umfassen, werden derzeit für ihre künftige Nutzung als Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie umgebaut und renoviert. Zudem sind 15 bis 20 Patientenbetten in einem Neubau vorgesehen, der ein vorhandenes Gebäude ersetzen wird.



Projektentwickler sind die Oberberg Kliniken, die sich auf die Behandlung überwiegend privat versicherter Patienten mit psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen spezialisiert hat. Die Oberberg-Gruppe wird den gesamten Standort im Rahmen eines Mietvertrags mit 20-jähriger Laufzeit betreiben. Die Klinik soll im 2. Halbjahr 2022 übergeben werden.



Ankauf einer 19.333 m² großen Privatklinik in Hornbach

Die auf psychosomatische Krankheitsbilder spezialisierte Klinik mit 75 Patientenbetten soll im zweiten Halbjahr 2023 den Betrieb aufnehmen. Betreiber ist die Parkklinik Hornbach Betriebs GmbH im Rahmen eines Mietvertrags mit 20-jähriger Laufzeit. Die Transaktion erfolgte als Verkauf vor Fertigstellung.



„Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieser beiden Gesundheitsimmobilien in Deutschland. Damit können wir der ständig steigenden Nachfrage der Bevölkerung nach Gesundheitsinfrastrukturen stärker gerecht werden und die Betreiber von Gesundheitseinrichtungen, mit denen wir enge und langfristige Beziehungen aufbauen möchten, in Immobilienfragen besserunterstützen“, kommentiert Oliver Spiewak, Head of Transaction Management von Primonial REIM Deutschland.



„Diese Transaktionen sind ein hervorragendes Beispiel für die Synergien, die wir mit unserer gesamteuropäischen Immobilienplattform Primonial REIM schaffen wollen. Dazu zählt die Nutzung von lokaler Expertise zur Identifikation erfolgversprechender Immobilienprojekte für Kunden und Investoren in ganz Europa“, ergänzt Peter Finkbeiner, Chief Executive Officer von Primonial REIM Deutschland.



Bei diesen beiden Käufen wurde Primonial REIM Deutschland von GSK Stockmann Berlin (Rechtsfragen) und von L+P Technical Advisory (technische/operative Aspekte) beraten.