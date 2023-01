Primevest Ã¼bernimmt Mietwohnprojekt in Sevilla

Primevest-Capital-Partners hat für ein deutsches Versorgungswerk am 21. Dezember 2022 das erste Mietwohnprojekt im spanischen Sevilla übernommen. Die Immobilie mit 13.000 m² besteht aus drei Gebäuden mit 125 Wohneinheiten und wurde im Stil eines Resorts angelegt. Diese Gebäude stellen eine willkommene Erweiterung des Mietwohnungsmarktes in Sevilla dar.

