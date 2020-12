Primevest Parkfonds kauft für 16,5 Mio. in Tilburg

Der niederländisch-deutsche Investmentmanager Primevest Capital Partners hat für 16,5 Millionen Euro das Parkhaus „Heuvelpoort“ im niederländischen Tilburg von der Tilburg Centrum OG B.V. erworben. Mit dieser Akquisition für den Primevest European Parking Fund IV erhöht sich das gesamte von Primevest verwaltete Vermögen in Bereich Parken auf über 1,0 Milliarden Euro.

„Heuvelpoort“ befindet sich im Stadtzentrum von Tilburg und verfügt über 375 Parkplätze, die sich auf das Erdgeschoss und 11 darüber liegende Split-Level-Parkebenen verteilen. Die Immobilie wurde in den 1980er Jahren erbaut und 2017 saniert und erweitert. Primevest wird das Parkhaus an den derzeitigen zurückvermieten, der dadurch seine Leistungsfähigkeit weiter optimieren kann.



„Gut gelegene innerstädtische Parkhäuser sind belastbare Investitionen, und Heuvelpoort ist ein gutes Beispiel hierfür. Es befindet sich in erstklassiger Lage in der Nähe des zentralen Einkaufsviertels von Tilburg, das sich laut dem niederländischen Einzelhandelsverband InRetail derzeit als eines der stabilsten Stadtzentren der Niederlande während der Covid-19-Pandemie erweist. In der Nähe befinden sich auch ein Theater, das Kino Pathé und das Hotel Mercure, die dafür sorgen, dass das Parkhaus 24 Stunden am Tag genutzt wird“, sagt Ruud Roosen, Partner von Primevest Capital Partners.