Primevest kauft Wohnprojekt in Roskilde für deutsche Pensionsfonds

Primevest Capital Partners hat für eine Gruppe deutscher Pensionsfonds ein Wohnprojekt im dänischen Roskilde für rund 17 Millionen Euro von MT Højgaard Projektudvikling erworben. Die Fertigstellung des Projekts ist für das Frühjahr 2023 geplant.

„Wir freuen uns, dass es Primevest Capital Partners nach einigen Jahren gelungen ist, mit dieser Akquisition nach Roskilde zurückzukehren. Es handelt sich um ein qualitativ hochwertiges Projekt in zentraler Lage in einer schönen und traditionsreichen Stadt, das unserer Meinung nach verschiedene Arten von Mietern, insbesondere junge Familien, ansprechen wird. Unser Ziel ist es, in zeitgemäße, erschwingliche Wohnungen, eine bessere Kommunikationsinfrastruktur und moderne Parkplätze zu investieren, um ein zukunftssicheres städtisches Leben, Konnektivität und Mobilität zu ermöglichen“, so Claudia Gerber, Senior Asset Manager bei Primevest Capital Partners.



Das Projekt umfasst fünf Stadthäuser gelegen in Kildegården 1 mit insgesamt 35 Wohnungen zwischen 84 und 119 m² und jeweils zwei Balkonen, davon fünf Penthouse-Wohnungen mit eigener Dachterrasse. Das Projekt befindet sich in zentraler Lage in Roskilde, in geringer Entfernung zum Stadtzentrum und zum Bahnhof. Es wird von MT Højgaard Projektudvikling in Zusammenarbeit mit Danielsen Architecture entwickelt und errichtet. Das Berliner Büro von Primevest Capital Partners war für die Transaktion verantwortlich. Rechtlich begleitet wurde die Transaktion auf Investorenseite durch Lundgrens und DLA Piper, die steuerliche Beratung erfolgte durch PwC und die technische Betreuung der Projektentwicklung wird durch Ramboll durchgeführt. Das nachhaltige Bauprojekt wird nach DGNB Silber zertifiziert und wurde so entwickelt, dass es sich in die lokale Umgebung einfügt. Jede Wohnung wird über einen eigenen Parkplatz verfügen und pro 100 m² Wohnfläche werden vier Fahrradstellplätze geschaffen.