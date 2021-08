Primevest holt Helfrich und Hupkens in den Vorstand

Primevest Capital Partners hat sich zwei Manager von der Patrizia AG geholt, um das Wachstum anzukurbeln: Peter Helfrich wird Managing Partner und Gaston Hupkens zum Head of Operations und Partner berufen. Der Fokus liegt auf den Bereichen Dateninfrastruktur, Wohnimmobilien, Parkhäuser und „Smart City“ sowie Investitionsmöglichkeiten in ähnliche Sachwerte.

.

Helfrich kommt von der Patrizia AG, wo er Head of Southwest Europe war, nachdem er über sieben Jahre Country Manager Netherlands und Senior Managing Director war. Derzeit ist er Mitglied des Beirats der niederländischen smart digitaler Parkraum-Betreiber ParkBee und der Patrizia Foundation. Davor arbeitete er in Schweden, Deutschland und Italien für CBRE Global Investors EMEA und ING Real Estate Investment

Management.



Hupkens kommt ebenfalls von Patrizia, wo er Head of Asset Management BeNeLux und Head of Operations & Finance war. Er bekleidete in der Vergangenheit Positionen bei ABN AMRO Bank N.V., Bouwfonds IM, Rabo Real Estate Group, Corio N.V. and Deloitte. Der Vorstand von Primevest CP wird aus Peter Helfrich, Gaston Hupkens und Bart Pierik als Head of Infrastructure bestehen.



“Primevest befindet sich im Zentrum der großen konvergierenden Trends Kommunikationsinfrastruktur, bezahlbares Wohnen und städtische Mobilität, die die aufkommende „Smart City“ Landschaft der Zukunft festlegen. CommonWealth Investments, unser Hauptanteilseigner unterstützt uns, um schnell die bereits sehr erfolgreichen Geschäftsfelder durch Wachstum und Unternehmenszukäufe zu erweitern und unser Unternehmen so zu positionieren, um die gegenwärtigen, nie dagewesenen Möglichkeiten für unsere Investoren zu realisieren", so Peter Helfrich, Managing Partner Primevest CP.