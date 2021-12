Primevest ernennt Frank Noé zum Head of Capital Formation

Primevest Capital Partners (Primevest CP) hat Frank Noé zum Head of Capital Formation ernannt, um sein Wachstum in den Bereichen Wohnen, Parkhäuser, digitale Infrastruktur und „Smart City“-Kommunikation sowie andere Produkte und Investitionsmöglichkeiten in verwandten Real Asset Sektoren voranzutreiben.

Frank Noé verfügt über rund 17 Jahre Erfahrung in Business Development, Kapitalmärkten und Alternativen Investments. Er kommt von BrickVest, einem Beteiligungsunternehmen der Patrizia AG, zu Primevest, wo er zuletzt als Chief Sales Officer tätig war. Vor Patrizia arbeitete Noé bei Zinsbaustein, Castlelake, Shinsei Bank Group, Golding Capital Partners und Ernst & Young.