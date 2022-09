Primestar verstärkt Management- und Leadership-Team

Die Hotelbetreibergesellschaft Primestar Group verstärkt aufgrund ihres Wachstumskurs ihr Team um Hendrik Engel und Khrisna Canares um zwei neue Führungskräfte. Zudem kommt es im Leadership-Team zu Veränderungen.

.

In der Führungsetage übernimmt Hendrik Engel künftig die Position als Director of Operations der Primestar Operator GmbH, während Khrisna Canares den Bereich Sales and Marketing der Primestar Group verantwortet.



Engel ist als Director of Operations der Primestar Operator GmbH für den Roll-out der neuen Eigenmarken June Six im Boutique-Hotel-Segment und June Stay im Long-Stay-Segment zuständig. Den Auftakt machte im Juni 2022 die Eröffnung des Flagship-Hotels June Six Hotel Berlin City West im Herzen Berlins am Savignyplatz. Nun wird der 33-Jährige das weitere Portfoliowachstum umsetzen. Zuvor führte es ihn durch diverse Stationen in der nationalen und internationalen Privat- und Kettenhotellerie. Unter anderem eröffnete er 2021 als General Manager das größte Holiday Inn Express Hotel Europas in Düsseldorf [wir berichteten].



Canares verstärkt das Team seit Anfang Mai als Director of Sales & Marketing. Sie leitet die Vermarktung und Positionierung der Franchisehäuser und der neuen Eigenmarken June Six, June Stay und WorX. Zudem verantwortet sie den Ausbau von WorX. Die Diplom-Kauffrau verfügt über einen starken Background im Coworking, Leisure, Corporate, MICE und Long Stay. Darüber hinaus bringt sie mehrjährige Erfahrung im Multi-Property Sales mit. Nach Stationen in Dubai und in der Schweiz war sie zuletzt als CSO bei der österreichischen Hotelgruppe Alpin Family tätig.



Um die Effizienzen in der Gruppe weiter auszubauen, kommt es zu den folgenden Strukturänderungen im Leadership-Team:



• Oliver Kupka ist ab sofort Alleingeschäftsführer der Holding und wird sich verstärkt um die Strategie in Richtung Digitalisierung und travel.work.life kümmern.

• Dieter Esslinger ist der neue Geschäftsführer der Primestar Hospitality GmbH und leitet ab sofort die gesamte Franchise-Abteilung gemeinsam mit Kupka, dem Geschäftsführer der Holding.

• Andreas Erben wird sich vom operativen Geschäft zurückziehen und der Gruppe weiterhin als Gesellschafter verbunden bleiben.



Esslinger leitet in seiner neuen Rolle als Geschäftsführer der Primestar Hospitality GmbH beide Franchisegesellschaften der Primestar Group und wird das strategische Wachstum federführend ausbauen. Derzeit betreibt das Unternehmen 15 Franchise-Hotels in deutschen Großstädten – fünf weitere sind in Planung. Esslinger verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Markenhotellerie in Deutschland und Österreich. Seit 2017 ist er für die Primestar Group tätig und hat in den letzten Jahren die Expansion im Franchisebereich erfolgreich begleitet, zuletzt als Prokurist.