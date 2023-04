Primestar stellt erstes June Stay am Gardasee vor

Im Juni 2023 wird mit dem June Stay Lake Garda das erste June Stay der Primestar Group eröffnet. Somit wird auch der internationale Expansionskurs nach dem vor einigen Tagen eröffneten Double Tree Vienna Schönbrunn konsequent fortgesetzt. Das direkt am Gardasee in der Ortschaft Assenza gelegene Resort umfasst 46 großzügige Apartments mit Größen zwischen 35 und 80 m².

Die Immobilie des künftigen June Stay Garda Lake in der Via Gardesana, 56 ist im Eigentum von Crown S.C.A. SICAV-RAIF, einem in Luxemburg ansässigen institutionellen Fonds, und wird gerade entsprechend der June Six-Standards umfassend saniert.