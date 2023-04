Primestar holt Ronald Nilsson als CCO

Die Primestar Gruppe verstärkt im Rahmen ihrer Expansionsanstrengungen ihr Management Team mit Ronald Nilsson. Als neuer Chief Commercial Officer sowie als Geschäftsführer der Primestar Hospitality, Hotel und Operator GmbH wird er in Zukunft die Verantwortung für alle kommerziellen Belange der Gruppe bündeln und die Vermarktung und Positionierung der Franchisehäuser und der neuen Eigenmarken June Six, June Stay und WorX übernehmen.

