Primestar Group eröffnet zweites June Six Hotel

Die Primestar Group eröffnet im Spätsommer 2023 das „June Six Hotel Hannover City“ und damit das zweite Hotel der Boutique-Brand June Six Hotels. Das erste Flaggschiff-Hotel – das June Six Hotel Berlin City West – hatte am 1. Juli 2022 am Berliner Savignyplatz mit großem Erfolg eröffnet [wir berichteten].

.