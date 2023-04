Primestar eröffnet erstes Hotel in Österreich

Die Primestar Group hat am 31. März mit dem DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn ihr erstes Hotel in Österreich eröffnet. Das Hotel bietet 247 komfortable Zimmern inklusive 24 Suiten mit Schlossblick sowie unter anderem einem großen Konferenzbereich mit acht kombinierbaren Tagungsräumen für bis zu 600 Personen, ein Fitness-Center und eine Tiefgarage.

