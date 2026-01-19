Primestar beruft Boris Simm in die Geschäftsführung

Zum 1. Februar 2026 verstärkt Boris Simm die Geschäftsführung der Primestar Gruppe. Der langjährige Hospitality-Manager übernimmt die Verantwortung für Operations, People & Culture sowie die strategische Weiterentwicklung der Lifestylemarke June. Zuvor war Simm bei Ruby Hotels maßgeblich an Skalierung und Kulturentwicklung beteiligt.

.

Simm kommt neu zur Primestar Gruppe und bringt umfassende Erfahrungen aus der internationalen Hotellerie mit. Er wechselt von der Ruby Hotels Gruppe, wo er in den vergangenen Jahren maßgeblich am Wachstum und an der erfolgreichen Skalierung der Gruppe beteiligt war. In verschiedenen leitenden Positionen verantwortete er unter anderem die operative Expansion, Organisationsentwicklung sowie den Ausbau leistungsstarker Teams und einer klar positionierten Unternehmenskultur.



„Mit Boris Simm gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit von außen, die operative Exzellenz, unternehmerisches Denken und kulturelle Führungsstärke in idealer Weise vereint“, so Ronald Giese, Geschäftsführer der Primestar Gruppe. „Seine Expertise im Aufbau wachsender Hotel- und Lifestylekonzepte macht ihn zur idealen Besetzung für die nächste Entwicklungsphase unseres Unternehmens.“



Ein zentraler Schwerpunkt seiner Tätigkeit wird auf der strategischen Weiterentwicklung und klaren Positionierung der Lifestylemarke June liegen. Ziel ist es, die Marke weiter zu skalieren, ihre Identität zu schärfen und ihre Marktpräsenz nachhaltig aufzubauen.



„Die Primestar Gruppe vereint Hospitality, Technology und Lifestyle auf eine Weise, die den Zeitgeist trifft“, so Simm. „Die klare Vision der Marke June, ihre starke digitale DNA und der hohe Anspruch an operative Qualität haben mich sofort überzeugt. Gemeinsam mit dem Team möchte ich Strukturen weiterentwickeln, Synergien konsequent nutzen und nachhaltigen Mehrwert für Gäste, Partner und das Unternehmen schaffen.“