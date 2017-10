Prime Time Fitness eröffnet auf dem Überseeboulevard Hamburg

Die Reihe der Neuzugänge im nördlichen Überseequartier geht weiter: Am 01. November 2017 eröffnet das erste Studio von Prime Time Fitness in Hamburg auf insgesamt 820 m² – verteilt über insgesamt drei Etagen. Damit ist die Kette nun mit acht Studios in Deutschland vertreten.

„Das neue Fitnessstudio ergänzt den diversifizierten Branchenmix des Überseequartiers um eine weitere Komponente und lässt Sportlerherzen höher schlagen“, berichtet Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin des nördlichen Überseequartiers. „Sowohl für Bewohner als auch für ansässige Unternehmen bietet sich nun auch die Möglichkeit, seine persönliche Trainingseinheit zeiteffizient zu absolvieren, ohne das Quartier verlassen zu müssen.“ Wie die Kooperation zwischen dem anliegenden Hotel 25hours HafenCity und dem neuen Mieter zeigt, tun sich bereits jetzt erste Synergieeffekte zwischen den einzelnen Nutzungen auf, von denen langfristig alle Branchen profitieren können.



Das Hamburger Studio ist bereits die achte Niederlassung in Deutschland – in seiner Heimatstadt Frankfurt ist Prime Time Fitness sechs Mal vertreten, in München wurde bisher ein Standort eröffnet. „Im Rahmen unserer deutschlandweiten Wachstumsstrategie stand die Hansestadt ganz oben auf unserer Liste“, so Geschäftsführer Nils Kuprat. “Auch in anderen Städten sind wir mit unseren Clubs in einzigartigen Lagen ansässig. Sei es die Münchner Leopoldstraße oder im Frankfurter Main Tower, 200 Meter über der Mainmetropole. Der Überseeboulevard als neue Standortwahl war aufgrund seiner einmaligen Lage zwischen Speicherstadt und Elbe eine logische Entscheidung.“ Direkt neben dem Alten Hafenamt, einem der historischen Gebäude der HafenCity, lässt es sich in modernem Ambiente trainieren – ob nun funktionaler Spartan-Zirkel zum Ganzkörpertraining oder Übungen zum Stärken motorischer Grundfähigkeiten.