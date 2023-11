Prime Capital ernennt Kerstin Hübsch zum Vorstand

Kerstin Hübsch

Prime Capital hat Kerstin Hübsch per 01. November 2023 zum Chief Human Resources Officer (CHRO) bestellt und sie gleichzeitig in den Vorstand der Gesellschaft berufen.

.

Hübsch, bisher Managing Director und Chief of Staff von Prime Capital, vereint langjährige Kenntnisse in der Entwicklung und dem Vertrieb von Produkt- und Mandatslösungen in der Finanzindustrie mit umfassender Expertise im Aufbau und der Leitung moderner HR-Strukturen. Bevor sie im Jahr 2019 zu Prime Capital wechselte, bekleidete sie verschiedene Führungspositionen in der Finanzbranche sowie der Personaldienstleistung und war in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg unter anderem bei BNP Paribas Asset Management, UBS sowie der Commerzbank tätig.



„Das erweiterte Vorstandsgremium spiegelt das erfolgreiche Wachstum der Prime Capital in den vergangenen Jahren wider“, erläutert Wolfgang Stolz, Aufsichtsrats-Vorsitzender von Prime Capital. „Die nachhaltige Entwicklung von Prime Capital ist ein Zusammenspiel aus Unternehmensstrategie sowie talentierten und engagierten Mitarbeitern, die sich zudem durch eine hohe Diversität auszeichnen. Mit der Berufung von Kerstin Hübsch in den Vorstand wird die Bedeutung und die Wichtigkeit der Personalarbeit zusätzlich betont.“



Mit der Etablierung eines CHRO stellt Prime Capital sicher, dass die steigenden Anforderungen an ein modernes Recruiting und Arbeitsumfeld auf höchster strategischer Ebene Berücksichtigung finden. Hierbei werden insbesondere auch Einfluss auf die Umsetzung der Unternehmenswerte und -kultur genommen; zudem wird der Personalentwicklung eine sehr wichtige Rolle gegeben.