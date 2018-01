Prima Power zieht von Dietzenbach nach München

Unit 9 in NOVA Neufahrn Gewerbepark

Die Prima Power GmbH verlegt ihre Deutschlandzentrale von Dietzenbach in Hessen in die Metropolregion München. Die Firma wurde dabei von Knight Frank beraten. Der Spezialist in der Laser- und Blechbearbeitungsindustrie hat mit der Beos AG einen langfristigen Mietvertrag über eine 1.700 m² große Einheit im Nova Neufahrn Gewerbepark abgeschlossen. Neben den Büroräumlichkeiten wird Prima Power eine rund 900 m² große Showroom-Fläche einrichten.

.

„Prima Power war auf der Suche nach einer Einheit, die neben den technischen Anforderungen hinsichtlich der Bodentraglasten und der Durchfahrtshöhe vor allem dem Anspruch an das Erscheinungsbild für den neuen Sitz der Deutschlandzentrale als Innovations-Center für Kunden gerecht wird“, sagt Thorsten Kraus MRICS, Director bei Knight Frank in Deutschland. „Für ein solches Gesuch ist das Angebot an Light Industrial-Flächen, trotz der steigenden Nachfrage dieser Nutzungsart, in der gesamten Metropolregion sehr überschaubar. Umso mehr freut es uns, dass der neu eröffnete Gewerbepark NOVA in Neufahrn diese Flächenverfügbarkeit zum richtigen Zeitpunkt ermöglicht.“