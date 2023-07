PriceHubble und Immo2find kooperieren

PriceHubble Deutschland und die Immobilienplattform Immo2find schließen eine strategische Partnerschaft, um ihre Vorteile zu bündeln und somit ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Beide Unternehmen planen darüber hinaus gemeinsame Events wie etwa Webinare, in denen sie ihre Kernkompetenzen in Vorträgen und Trainings weitergeben.

Mit Immo2find können Interessierte im Handumdrehen Immobilien von Privat- und Immobilienmakler finden und kaufen oder mieten. PriceHubble steuert hierbei künftig seine KI-basierte Bewertungskompetenz bei. Darüber hinaus profitieren die Plattform-User vom Kurzdossier des Proptech-Unternehmens, um sich als Käufer nicht nur mit den zukünftigen Kaufpreisveränderungen der neuen Immobilie auseinanderzusetzen, sondern auch mehr über die sozioökonomische Entwicklung in der Lage der eigenen Wunschimmobilie zu erfahren.



„Wir haben unsere Partnerschaft von langer Hand vorbereitet und freuen uns nun auf die praktische Umsetzung. PriceHubble zeichnet aus, dass sie Immobilienbewertungen nicht auf traditionelle Art und Weise vornehmen, sondern viele zusätzliche Faktoren wie Lärmbelastung, Soziodemographie, Erreichbarkeit, Bauvorhaben in der Umgebung oder Infrastruktur einbeziehen. Wir sind davon überzeugt, dass marktpreisrealistische Bewertungen wie diese der Schlüssel zu erfolgreichen Immobilientransaktionen sind”, so Hartmut Goldau, CEO und Gründer von Immo2find.