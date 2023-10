PriceHubble übernimmt WhenFresh

PriceHubble hat das britische Unternehmen WhenFresh übernommen. Das Unternehmen stellt Daten und Entscheidungssysteme für Banken, Versicherungen, den öffentlichen Sektor und andere Big-Data-User bereit. Dieser strategische Meilenstein markiert die sechste Akquisition in der Geschichte von PriceHubble.

Nach der Übernahme von Dataloft im März 2023 ist die Akquisition von WhenFresh die zweite Übernahme von PriceHubble in Großbritannien in weniger als einem Jahr. Durch die Nutzung der Produkt- und Datenstärke von WhenFresh erweitert PriceHubble nun seine Position als lokaler Marktführer. Die Übernahme ermöglicht es PriceHubble zudem, ein globales Powerhouse für Performance-Datenlösungen aufzubauen, das einen Mehrwert für die Bereiche Bankwesen, Versicherung, Vermögensverwaltung und Immobilien weltweit schafft.



„Durch die Zusammenarbeit mit dem WhenFresh-Team verbinden wir unsere Lösungen mit fundiertem Fachwissen über das Bankwesen, Versicherungen, Versorgungsunternehmen und den öffentlichen Sektor. Hinzu kommt die Expertise von Dataloft im Bereich Marktinformationen für Wohnimmobilien. Diese Synergien ermöglichen es uns, einzigartige Performance-Datenlösungen zu entwickeln„, so Alexis Radjabi, Chief Sales Officer Westeuropa bei PriceHubble.



WhenFresh Ltd wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PriceHubble UK unter der Leitung von Mark Cunningham, Mitgründer und Direktor von WhenFresh. Alan Dean, Mitgründer und Technischer Direktor von WhenFresh, wird Group Innovation Director von PriceHubble. In dieser Funktion wird er die Wachstumsagenda von PriceHubble mit Fokus auf Großbritannien und international weiter unterstützen. „Diese Übernahme wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Technologien zu teilen, um die Entwicklung neuer Produkte zu verstärken und zu beschleunigen. Sie bietet eine enorme Möglichkeit, unseren Erfolg in Großbritannien als Teil der PriceHubble Group auf den internationalen Markt zu bringen“, fügt Dean hinzu.