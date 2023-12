PriceHubble ernennt Dr. Stefan Heitmann zum neuen Geschäftsführer

Dr. Stefan Heitmann wurde mit Wirkung zum heutigen Tag zum neuen Chief Executive Officer von PriceHubble bestellt und verantwortet in dieser Rolle künftig die strategische Ausrichtung und Gesamtgeschäftsführung des Unternehmens. Darüber hinaus gab das Unternehmen heute wichtige Erweiterungen seines Führungsteams bekannt.

Als Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender von PriceHubble verfügt Dr. Stefan Heitmann über umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung in den Bereichen Banking und Vermögensverwaltung, u. a. durch seine Rolle als Partner der Unternehmensberatung McKinsey & Company in Zürich bis 2012, sowie als Gründer und CEO des Schweizer Marktführers für technologieunterstützte Hypothekenvermittlung, MoneyPark, bis 2021. Als wesentlicher Wegbereiter des Erfolgs von PriceHubble seit der Gründung in 2016 übernimmt Dr. Stefan Heitmann nunmehr auch die Position des Chief Executive Officers. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die strategische Gesamtausrichtung und -geschäftsführung,die Fortsetzung des internationalen Expansionskurses von PriceHubble sowie die Sicherung des kontinuierlichen Innovationsprozesses und Wachstums des Unternehmens im Finanz- und Immobiliensektor.