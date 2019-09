Erster neuer Mieter lässt sich in der Rother Valentin-Passage nieder

Endlich tut sich was in der Rother Valentin-Passage. Nachdem im März vergangenen Jahres die Interra das damals zu mehr als 70 % leerstehende Objekt gemeinsam mit einem Family Office von einem Luxemburger Immobilienfonds erworben hatte, kann nun der erste neue Mieter verkündet werden. Das Fitness-Franchise Clever fit wird insgesamt 1.165 m² der Gewerbeimmobilie in der Rother Innenstadt beziehen. Weitere Großmieter sollen bald folgen.

.

Rund ein Jahr lang haben die sorgfältigen Vorbereitungen und die Klärung des Vorkaufsrecht in Anspruch genommen. Nun geht es für die Valentin-Passage unter den neuen Inhabern mit großen Schritten voran. Kürzlich hat das Landsberger Unternehmen Clever fit als erster der neuen Mieter einen Vertrag unterzeichnet. Schon im Vorfeld habe man mit der Stadt die Flächennutzung sondiert und abgestimmt. Inzwischen sind die Genehmigungsanträge in Vorbereitung. Neben dem Fitness-Filialisten hat die Interra Immobilien AG vielversprechende Gespräche mit etlichen weiteren Interessenten geführt. „In Kürze werden bereits vier bis fünf Großmieter der Passage neues Leben einhauchen, freut sich Interra-Vorstandssprecher Alexander Dold.



Im nächsten Schritt wird das Unternehmen, das im Keis der Eigentümer das Immobilienmanagement verantwortet, auch die kompakteren Flächen ab einer Größe von 24 m² aktiv bewerben. Dold zeigt sich zuversichtlich, auch hier den passenden Mieter-Mix zu finden. Der Fokus soll vorrangig auf Unternehmen aus dem Umkreis liegen. Offen zeigt sich das Unternehmen aber auch gegenüber den klassischen Filialisten. „Lokale oder regionale Unternehmen verleihen einer Einkaufspassage die unverwechselbare Note. Die können und wollen wir mit den Potenzial klassischer Filialbetreiber aus verschiedenen Branchen, etwa dem Fleischer-, Friseur- und Bäckereihandwerk, aber auch Hörgeräte-Akustikern oder Optikern unter einem Dach vereinen. So erschaffen wir im Herzen der Stadt Roth auf etwa 12.000 m² eine attraktive Angebotsvielfalt“, erklärt Dold.