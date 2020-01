Aug. Prien veräußert Anteile am Projekt Johann Kontor an Captiva

Aug. Prien Immobilien hat Anteile am Projekt Johann Kontor in der Hamburger Innenstadt an Captiva veräußert. Der Projektentwickler behält bis zur Fertigstellung des Quartiers die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und bleibt auch darüber hinaus langfristig mit 50 % an dem Projekt beteiligt. Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer Joint Venture Vereinbarung. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

„Dass Neubauprojekte wie das Johann Kontor in den Händen von Unternehmen aus unserer Stadt bleiben, ist aus unserer festen Überzeugung ein wichtiges Signal. Als alteingesessenes Familienunternehmen war es für die Aug. Prien Gruppe auch ein Herzensanliegen, sich beim Johann Kontor langfristig zu engagieren“, erläutert Jan Petersen, Geschäftsführer der Aug. Prien Immobilien.



Captiva wird nach Fertigstellung auch das Management der Immobilie übernehmen. „Mit der Beteiligung am Johann Kontor können wir unser Portfolio um eine herausragende Immobilie in unserer Heimatstadt erweitern“, betont Jan Alexander Gehrmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Captiva GmbH.



Finanziert wird die Projektentwicklung am Klosterwall 2-8 von zwei weiteren Unternehmen aus der Hansestadt: der Hamburger Sparkasse AG und der HanseMerkur Krankenversicherung AG, die das Mezzanine- Kapital zur Verfügung stellt. Perspektivisch ist es vorgesehen und bereits durch entsprechende Optionsvereinbarungen geregelt, dass die HanseMerkur die Immobilie langfristig in den eigenen Bestand übernimmt. „Wir als Hamburger Unternehmen sind stolz darauf, mit dem Johann Kontor eine der bedeutendsten Neubau-Immobilien an einem Standort mit langer hanseatischer Kontorhaus-Tradition übernehmen zu können.“ sagt Malte Andes, Vorstandsmitglied der HanseMerkur Grundvermögen AG.



Rechtlich und steuerlich beraten wurden die Parteien von Costard Tögel & Partner, Jebens Mensching und Norton Rose Fulbright. Die technische Beratung des Käufers erfolgte durch Consulting Partners Hamburg. Unterstützt wurde die Aug. Prien Immobilien beim Verkaufsprozess zudem von der Grossmann & Berger GmbH.