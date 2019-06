Preos schließt Geschäftsjahr 2018 mit 3,1 Mio. Euro Konzerngewinn ab

Die Preos Real Estate AG hat das Geschäftsjahr 2018 (1.4. – 31.12.) mit einem Konzerngewinn nach IFRS von 3,1 Mio. Euro abgeschlossen. Das Jahr stand im Zeichen der Neuausrichtung des Unternehmens als aktiver Immobilieninvestor und war entsprechend geprägt vom Aufbau von Strukturen und eines Startportfolios an Immobilien.

.

Zum 31. Dezember 2018 summierte sich der Immobilienbestand von Preos auf 10 Objekte in den Großräumen Düsseldorf/Köln, Frankfurt, Stuttgart und München, die ganz überwiegend erst im Dezember in den Besitz des Konzerns übergingen. Die annualisierten Mieteinnahmen belaufen sich auf 5,7 Mio. Euro und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) des Portfolios lag zum Jahresultimo 2018 bei rd. 9,7 Jahren.



Der Vorstand des Unternehmens stuft das Jahr 2018 als sehr zufriedenstellend ein und plant 2019 und darüber hinaus den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios, wobei auch die Nutzung von Verkaufsopportunitäten Teil der Unternehmensstrategie ist. Beim Ankauf von Gewerbeimmobilien liegt der Fokus unverändert auf Objekten in attraktiven städtischen Lagen in Deutschland, die ein deutliches Entwicklungs- und ein Wertsteigerungspotenzial aufweisen.