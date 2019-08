Preos beschließt Erwerb von Publity-Tochter

Die Aktionäre der Preos Real Estate AG haben auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens den Erwerb von bis zu 94,9 % an der Publity Investor GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien beschlossen. Der Beschluss wurde mit einer Mehrheit von 99,96 Prozent der Stimmen gefasst. Der Erwerb erfolgt durch die Ausgabe neuer Aktien von Preos im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Investor ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Publity AG.

.

Die Sachkapitalerhöhung erfolgt gegen Gewährung von bis zu Stück 47.450.000 neuen Aktien zu einem Wert von 8,00 Euro je Aktie an die Publity. Das Austauschverhältnis beträgt 5:2, d. h. für je zwei Geschäftsanteile an der Investor erhält das Unternehmen fünf neue Aktien an der Preos. Dem Austauschverhältnis zugrunde liegt eine Bewertung der Investor mit ca. 400 Mio Euro.



Die Sachkapitalerhöhung soll in dem maximal möglichen Umfang durchgeführt werden, bei dem der prozentuale Anteil der einzubringenden Geschäftsanteile an der Investor noch unterhalb der dann geltenden Beteiligungsschwelle liegt, ab der die Einbringung den Anfall von Grunderwerbsteuer auslösen würde. Der Einbringungsvertrag sollte am 29. August 2019 geschlossen werden. Die Eintragung der Kapitalerhöhung soll schnellstmöglich herbeigeführt werden. Auch sämtliche weiteren Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung wurden mit deutlichen Mehrheiten der abgegebenen Stimmen verabschiedet.