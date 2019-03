Preos führt Sachkapitalerhöhung auf Bewertungsbasis von 10,00 Euro je Aktie durch

Die Preos Real Estate AG hat die bereits angekündigte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen umgesetzt. Die TO-Holding GmbH und die TO Holding 2 GmbH haben die von ihnen im Herbst 2018 gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von jeweils 11 Mio. Euro (zzgl. aufgelaufener Zinsen in Höhe von jeweils rd. 68.444 Euro) in die Preos eingebracht. Im Gegenzug wurden auf einer Bewertungsbasis von 10,00 Euro je Aktie insgesamt 2.213.688 neue Aktien (zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie) an sie ausgegeben. Der über den Ausgabebetrag der neuen Aktien hinausgehende Wert der Sacheinlagen wird in die Kapitalrücklage im Sinne des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingestellt. Das Grundkapital des Immobilieninvestors erhöht sich auf 24.213.688 Euro, eingeteilt in ebenso viele nennwertlose Stückaktien. Die Kapitalerhöhung wurde am 18. Februar 2019 in das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden in die bestehende Notierung im Freiverkehrssegment m:access der Börse München einbezogen und können ab sofort gehandelt werden. Mit der Kapitalerhöhung stärkt das Unternehmen die Eigenkapitalausstattung für das weitere Wachstum und reduziert zudem den jährlichen Zinsaufwand.

