Preos passt Preis der Wandelanleihe 2019/2024 an

Die Preos Real Estate AG hat für die Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A254NA6) eine Anpassung des Wandlungspreises vorgenommen. Der Wandlungspreis ist von 9,90 auf 6,60 Euro angepasst worden. Aus dem angepassten Wandlungspreis errechnet sich ein angepasstes Wandlungsverhältnis von 1 : 151,5152. Die Anpassung des Wandlungspreises und das angepasste Wandlungsverhältnis sind gemäß § 10(l)(i) der Anleihebedingungen zum Beginn des gestrigen 10. August 2020 wirksam geworden.

.

Am 15. Juli 2020 hat die außerordentliche Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) (im Wege einer Ausgabe sogenannter Gratisaktien) und die entsprechende Änderung der Satzung beschlossen. Dementsprechend wurde das Grundkapital des Unternehmens von 71.663.688,00 Euro um 35.831.844,00 Euro auf 107.495.532,00 Euro durch Umwandlung eines Teilbetrages von 35.831.844,00 Euro der Kapitalrücklage erhöht. Die aus der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln resultierenden Stück 35.831.844 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Euro stehen den Aktionären der Preos im Verhältnis 2:1 zu, sodass auf zwei bestehende Stückaktien eine neue Stückaktie entfällt. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnbezugsberechtigt. Die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wurde am 27. Juli 2020 in das Handelsregister eingetragen. Seit dem heutigen 10. August 2020 (Ex-Tag) werden die Aktien der Preos ex-Berichtigungsaktien gehandelt.