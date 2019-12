Preos kauft Frankfurter Centurion

Die Preos Real Estate AG erweitert ihr Immobilienportfolio um einen Neuzugang in der Finanzmetropole: Die Publity-Tochter hat einen Kaufvertrag für die Übernahme des Bürohochhauses Centurion notariell beurkundet. Das Closing der Transaktion erfolgt im 1. Quartal 2020. Es wurde Stillschweigen über Details zum Kaufpreis und zum Verkäufer vereinbart.

.

Die Immobilie in der Theodor-Heuss-Allee 112 in der City-West hat eine Gesamtmietfläche von mehr als 28.000 m² und ist zu 95 Prozent vermietet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beläuft sich auf 4,2 Jahre. Im Objekt befinden sich die Deutschlandzentrale eines internationalen Finanzkonzerns sowie weitere namhafte institutionelle Mieter aus der Finanzindustrie. Es handelt sich um ein ca. 75 m hohes Bürohochhaus mit Tiefgarage, in den neunziger Jahren fertiggestellt und 2008 umfassend revitalisiert.