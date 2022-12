Preos bleibt in der Verlustzone

Preos Global Office Real Estate & Technology hat in den ersten sechs Monaten 2022 einen Umsatz von 0,039 Mio. Euro erwirtschaftet, was dem Wert im ersten Halbjahr 2021 entspricht. Der Jahresfehlbetrag verringerte sich im ersten Halbjahr auf -0,03 Mio. Euro nach -0,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode.

Laut eigener Angaben konnte Preos in den vergangenen sechs Monaten „wichtige Weichen“ für den Einstieg des luxemburgischen Beteiligungsvehikels eines Versicherungskonzerns als neuen Mehrheitsaktionär [wir berichteten] stellen: So wurde die für den Einstieg des Mehrheitsaktionärs notwendige Sachkapitalerhöhung auf der außerordentlichen Hauptversammlung im Juni 2022 beschlossen.



Durch die mit dem Einstieg des Mehrheitsaktionärs verbundene strategische Neuausrichtung erwartet das Unternehmen ihren Bestand an Immobilien weiter aufzustocken und international zu wachsen.