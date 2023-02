Premiumimmobilien weiterhin attraktiv

Sotheby's International Realty hat für seinen jetzt erschienenen Luxury Outlook Report 2023 die weltweiten Märkte für Premiumimmobilien untersucht. Nach Jahren des Aufschwungs im Immobilienbereich und historisch niedrigen Zinssätzen zeigt der Bericht, dass eine Mehrheit der Premiummakler trotz der Zinserhöhungen weiterhin Interesse an High-End-Immobilien verzeichnen.

Der Bericht wurde aufgrund einer Umfrage unter Sotheby's International Realty-Maklern weltweit erstellt, die Transaktionen in der Preiskategorie von über 10 Millionen US-Dollar tätigen. Die Ergebnisse wurden durch Daten weiterer führender Branchenexperten ergänzt, darunter Morgan Stanley, die Federal Reserve, Credit Suisse, Wells Fargo Wealth & Investment Management, die National Association of Realtors sowie Experten des Auktionshauses Sotheby's.



In Deutschland verzeichnen die Partner von Sotheby's International weiterhin stabile Preise bei Top-Immobilien in 1A-Lagen. Diese werden besonders von Privatinvestoren mit hohem Eigenkapital zur Selbstnutzung nachgefragt. Dies gilt auch für Ferienimmobilien an den deutschen Küsten. Im Gegensatz dazu ist eine verhaltene Nachfrage nach Projektentwicklungen festzustellen. Hier warten interessierte Käufer derzeit den Fertigstellungsprozess ab. Insgesamt herrscht in Deutschland ein Käufermarkt, bei dem Verkäufer aber immer noch Gewinnmitnahmen realisieren können, da die Preise für Wohnimmobilien über Jahrzehnte kontinuierlich gestiegen sind.