Premium-Versandhaus eröffnet Shop in Münchener Toplage

Das Premium-Versandhaus Torquato eröffnet im April 2017 einen Store im Münchener Schäfflerhof, der sich in Top-Lage der bayerischen Landeshauptstadt befindet. Für Torquato ist das nach Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Münster das fünfte stationäre Ladengeschäft. Comfort vermittelte den Shop in der Theatinerstraße 1 mit einer Gesamtfläche von rund 220 m². Neben namhaften Mietern wie Liebeskind, Theresa und Kuhn Maßkonfektion wird sich das Versandhandelsunternehmen im Schäfflerhof in bester Gesellschaft befinden.

Die etablierten Quartiere Fünf Höfe und Schäfflerhof stärken nachhaltig die Theatiner-, Wein-, und Maffeistraße. Sie befinden sich inmitten einer attraktiven Premiumlage mit sehr guter Passantenfrequenz. Eigentümer...

