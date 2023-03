In den Top-5-Märkten (Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt/Rhein-Main, München) befinden sich rund 320 Premium-Logistikimmobilien mit 8,1 Millionen Quadratmeter an Bestandsfläche. Hier wurde eine durchschnittliche Leerstandsquote von 0,6 Prozent erfasst. Dies geht aus einer aktuellen Analyse von CBRE hervor. In Berlin und Hamburg gibt es keine Leerstände und auch in München ist

[…]