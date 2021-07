Der E-Bike-Spezialist Qwic startet in Österreich: Die erste Filiale des holländischen Unternehmens öffnete nun an einem prominenten Wiener Standort am Schottenring 28-30 ihre Pforten. Das Geschäftslokal ist mit rund 35 m Schaufensterlänge bestens sichtbar, die Mietfläche umfasst insgesamt über 250 m². Die Retailabteilung der EHL Gewerbeimmobilien GmbH war bei der…

[…]