Saks Off 5th will in Deutschland sehr viel schneller wachsen

Saks Off Premiere

Mit einer Überraschung der besonderen Art wartete Saks Off 5th-Europa-Chef Wayne Drummond zur Eröffnung des ersten europäischen Flagship-Stores im Düsseldorfer Carsch-Haus am Heinrich-Heine-Platz auf 1: Das amerikanische Format eines Designer-Schnäppchen-Outlets wird schneller multipliziert als bis dato bekannt - bereits bis Ultimo Juli sollen vier weitere Dependancen ans Netz gehen. Und zwar in Frankfurt und Heidelberg, in Wiesbaden und Stuttgart. Außerdem werden rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft Filialen in Rotterdam und Amsterdam platziert.

Das Konzept der Kette basiert auf konstant wechselnder, hochwertiger (Marken-)Ware, die zu stark reduzierten Preisen feilgeboten wird. Dafür aber nicht unbedingt den jüngsten Kollektionen der Designer entspringt. Die amerikanische Mutter HBC will mit Saks Off 5th vor allem die vor rund zwei Jahren erworbene Tochter Galeria Kaufhof mit Attraktivität und schwarzen Erlös-Zahlen unterfüttern. Was unter anderem dadurch gelingen könnte, so das Kalkül, indem die eingefleischte Klientel der Mode-Outlets vor den Toren der Stadt wieder in die City zurück geholt wird.



In den nächsten drei bis fünf Jahren will HBC das Store-Kontingent auf 40 Filialen in Deutschland aufstocken. Über die Idee eines (wie auch immer geartete) Offprice-Ablegers denkt im übrigen auch Karstadt nach. In Amerika halten die Edelfashion-Schnäppchen-Stores nach Branchenschätzungen einen konstanten Umsatzanteil von elf Prozent. In den Innenstädten wohlgemerkt.