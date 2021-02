Premier Inn zieht ins Star Inn Hannover

Die britische Hotelgruppe wird damit – sobald es die aktuelle Coronalage zulässt – ihr erstes Hotel in der niedersächsischen Landeshauptstadt und das damit 69. Haus in Deutschland eröffnen. Der neue Betreiber möchte zudem alle Mitarbeiter am Standort weiter beschäftigen.

Premier Inn übernimmt mit dem heutigen 15. Februar 2021 das Star Inn Hannover mit 179 Zimmern und wird damit Mieter in der Bavaria Investments gehörenden Immobilie. Das neue Übernachtungsangebot befindet sich direkt am Hauptbahnhof und verfügt über 51 Parkplätze. Das Haus in der Hamburger Allee 65 ist aktuell aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, wird aber - sobald es die Situation zulässt - als Premier Inn Hannover City University wiedereröffnet. Zwei weitere Projekte in der niedersächsischen Landeshauptstadt befinden sich in der Frühphase der Entwicklung.



„Hannover spielt bei unseren Planungen schon immer eine zentrale Rolle, weil die Stadt nicht nur als Messe- und Kongressstandort gefragt ist, sondern auch bei Freizeitreisenden punktet“, erläutert Mathias Schotten, Senior Development Manager von Premier Inn. Diese bewundern beispielsweise die malerische Altstadt, nutzen mit dem Maschsee die Besonderheit eines Gewässers mitten in der Stadt und besuchen die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, vom Sprengelmuseum bis zum Welfenschloss. „Auch nach der Corona-Krise wird diese besondere Attraktivität die Menschen ganz schnell wieder in die Stadt ziehen“, ist Schotten überzeugt.



„Besonders für unsere Investoren freuen wir uns sehr, einen renommierten Nachfolge-Mieter wie Premier Inn für dieses attraktive Hotel an dem hervorragenden Standort in Hannover gewonnen zu haben“, sagt Franz Weinzierl und Vladimir Rabkin, beide Geschäftführer von Bavaria Investments, über die Kooperation.