Der Expansionskurs der britischen Hotelkette Premier Inn läuft trotz der zwei schwierigen Corona-Jahre auf Hochtouren: Nach der Eröffnung ihres 40. Hauses in Mannheim in der vergangenen Woche teilte das Unternehmen heute den Ankauf des Hotelprojekts im Duisburger Zentrum mit. Der Standort war bereits in 2020 kommuniziert worden, der

Fotos: HH-Vision



[…]